АСВ начало выплату страхового возмещения вкладчикам Вологдабанка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сегодня, 29 декабря 2016 года, начало выплату страхового возмещения вкладчикам АО "Вологдабанк" (Вологда). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Приём заявлений о выплате возмещения по вкладам, а также выплата возмещения осуществляются через Россельхозбанк и Сбербанк.



За выплатой страховки на 1.12 млрд руб. могут обратиться 3 тыс. вкладчиков. Страховое возмещение будет выплачиваться в 3 субъектах Российской Федерации, в том числе в Вологодской области за выплатой страхового возмещения на 1.1 млрд руб. могут обратиться 2.9 тыс. вкладчиков.



ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Вологдабанка 19 декабря 2016 года.



Вологдабанк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Кроме того, кредитная организация отражала в учете фактически отсутствующие активы и представляла в Банк России отчетность, скрывающую реальное финансовое положение банка.





"AK&M" от 29.12.2016