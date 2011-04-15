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29/12/2016
10:02

АСВ начало выплату страхового возмещения вкладчикам Вологдабанка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сегодня, 29 декабря 2016 года, начало выплату страхового возмещения вкладчикам АО "Вологдабанк" (Вологда). Об этом говорится в сообщении АСВ.

Приём заявлений о выплате возмещения по вкладам, а также выплата возмещения осуществляются через Россельхозбанк и Сбербанк.

За выплатой страховки на 1.12 млрд руб. могут обратиться 3 тыс. вкладчиков. Страховое возмещение будет выплачиваться в 3 субъектах Российской Федерации, в том числе в Вологодской области за выплатой страхового возмещения на 1.1 млрд руб. могут обратиться 2.9 тыс. вкладчиков.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Вологдабанка 19 декабря 2016 года.

Вологдабанк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Кроме того, кредитная организация отражала в учете фактически отсутствующие активы и представляла в Банк России отчетность, скрывающую реальное финансовое положение банка.


"AK&M" от 29.12.2016
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