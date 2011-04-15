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29/12/2016
10:02

АСВ начало выплату страхового возмещения вкладчикам Форус Банка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сегодня, 29 декабря 2016 года, начало выплату страхового возмещения вкладчикам АО "Форус Банк" (Нижний Новгород). Об этом говорится в сообщении АСВ.

Приём заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются через Россельхозбанк.

Согласно полученному реестру обязательств Форус Банка за выплатой страхового возмещения на 2.1 млрд руб. могут обратиться 5.3 тыс. вкладчиков.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Форус Банка 19 декабря 2016 года.

При неудовлетворительном качестве активов банк неадекватно оценивал кредитный портфель и принятые в связи с этим риски. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация утратила значительную часть собственных средств (капитала).

По величине активов банк на 1 декабря 2016 года занимал 374-е место в банковской системе Российской Федерации.


"AK&M" от 29.12.2016
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