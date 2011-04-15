АСВ начало выплату страхового возмещения вкладчикам банка "МИРЪ"

Агентство по страхованию вкладов сегодня, 29 декабря, начало выплату страхового возмещения вкладчикам АКБ "МИРЪ" (Москва). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Приём заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются через Россельхозбанк, действующий от имени АСВ и за его счёт в качестве банка-агента.



Согласно полученному реестру обязательств АКБ "МИРЪ", за выплатой страхового возмещения на 1.38 млрд руб. могут обратиться 1.6 тыс. вкладчиков.



Страховое возмещение будет выплачиваться в 3 субъектах РФ. В том числе в Москве и Московской области за выплатой страхового возмещения на 1.33 млрд руб. могут обратиться 1.57 тыс. вкладчиков.



ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ "МИРЪ" 19 декабря 2016 года.



По величине активов АКБ "МИРЪ" на 1 декабря 2016 года занимал 381-е место в банковской системе Российской Федерации.





"AK&M" от 29.12.2016