Ингосстрах выплатил лизинговой компании более 3 млн руб. в связи с хищением экскаватора-погрузчика

СПАО "Ингосстрах" выплатило лизинговой компании более 3 млн руб. в связи с хищением экскаватора-погрузчика. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Имущество клиента было застраховано в Ингосстрахе от рисков пожара, удара молнии, стихийных бедствий, аварий, противоправных действий третьих лиц, в том числе кражи, грабежа, умышленного уничтожения или повреждения, и других рисков. Кража произошла в декабре 2015 года в Санкт-Петербурге.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 29.12.2016