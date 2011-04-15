Структуры А.Усманова продали весь свой пакет Alibaba

Структуры владельца USM Holdings Алишера Усманова и его партнёров вышли из китайской Alibaba. Об этом стало известно из интервью А.Усманова телеканалу "Россия 24".



"Когда-то мы сделали "бай-бай" "Фейсбуку", сейчас мы сделали "бай-бай" "Алибабе", но у нас много китайских активов в том самом технологическом фонде, который мы организовали: сохраняются позиции по JD.com, Xiaomi, ещё двум-трём китайским компаниям", - заявил А.Усманов.



Предприниматель отметил, что очень дорожит этими инвестициями. "Будем ждать развития следующего этапа тех компаний, которые только-только подходят к IPO", - заявил он.



Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.





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