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29/12/2016
10:52

Universal Cargo Logistics Holding приобрёл у Волжского пароходства 41.87% уставного капитала компании "ВодоходЪ" за 601.548 млн руб.

Universal Cargo Logistics Holding B.V. приобрел у АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" (АО "Волга-флот") 41.87% уставного капитала ООО "ВодоходЪ" номинальной стоимостью 599.422 млн руб. Об этом говорится в сообщении пароходства.

Цена сделки составила 601.548 млн руб.
Договор купли-продажи акций компании "ВодоходЪ" был одобрен решением совета директоров Волжского пароходства 12 декабря 2016 года.

АО "СК "Волжское пароходство" (ИНН 5260902190) входит в состав международной транспортной группы UCL Holding, выполняет грузовые, пассажирские перевозки по рекам и озерам страны. Волжское пароходство образовано в 1843 году.

Грузовые и буксирные суда Волга-флота в 2015 году сократили объём грузоперевозок на 11% до 5.6 млн т по сравнению с 2014 годом.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "Волга-флот" за 9 месяцев 2016 года по РСБУ выросла на 18.93% до 1.276 млрд руб. с 1.073 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка снизилась на 6.62% до 3.665 млрд руб. с 3.925 млрд руб., прибыль от продаж - на 9.89% до 1.245 млрд руб. с 1.381 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась на 20.64% до 1.488 млрд руб. с 1.233 млрд руб.



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