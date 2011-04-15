Интер РАО завершило сделку по продаже "Разданской энергетической компании" и "Электрических сетей Армении" группе "Ташир"

Группа "Интер РАО" и группа "Ташир" досрочно завершили третий этап сделки по продаже ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА) и ОАО "Разданская энергетическая компания" (РазТЭС). Об этом сообщает пресс-служба Интер РАО.



В рамках данной сделки 28 декабря Liormand Holdings Limited приобрёл у Интер РАО 50% уставного капитала "Разданской энергетической компании" и 50.0002% - "Электрических сетей Армении". В результате Интер РАО прекратило участие в уставных капиталах армянских компаний, 100% акций которых перешло во владение группы "Ташир".



Напомним, 29 сентября 2015 года совет директоров Интер РАО принял решение о прекращении участия в РазТЭС путём продажи компании Liormand Holdings 1597430 её обыкновенных акций (100% от уставного капитала). Совет также одобрил сделку по продаже Liormand Holdings 246423 акций (100% уставного капитала) ЭСА. В качестве продавцов по обеим сделкам выступали Интер РАО и компания Inter RAO Holding B.V.



Подписание документов по данной сделке состоялось осенью 2015 года. По её условиям группа "Ташир" на первом этапе выкупила по 25% акций электроэнергетических компаний в Армении, а на втором этапе (в декабре 2015 года) - ещё по 25% акций. Оставшиеся доли должны были перейти к новому собственнику до конца 2017 года. Оперативное управление ЭСА и РазТЭС с октября 2015 года осуществляла группа "Ташир".



"Продажа активов в Республике Армения полностью вписывается в стратегию развития группы "Интер РАО", а цена сделки отражает справедливую стоимость данных компаний, - заявил предправления Интер РАО Борис Ковальчук. - И сегодня мы можем констатировать факт: сделка позволила высвободить ресурсы для дальнейшего развития группы "Интер РАО" в России, и при этом "Электрические сети Армении" и "Разданская ТЭС" успешно развиваются под управлением группы "Ташир".



ОАО "Разданская энергетическая компания" (РазТЭС, Армения) основано в соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом РФ в сентябре 2004 года. РазТЭС было создано путём внесения в уставной капитал общества имущественного комплекса Разданской тепловой электростанции, переданной Арменией в собственность РФ в счёт погашения государственного долга.



"Ташир" - многопрофильная группа компаний федерального масштаба, основанная в 1999 году и объединяющая более 200 компаний в различных секторах российской экономики, в том числе строительной, производственной, финансовой, энергетической отраслях, девелопменте и ритейле. Общая численность сотрудников группы - свыше 45 тыс. География её деятельности охватывает более 25-ти городов России и ближнего зарубежья. Основатель и президент компании - Самвел Карапетян. Головной офис располагается в Москве.



ПАО "Интер РАО" (ПАО "Интер РАО ЕЭС", ИНН 2320109650) образовано в мае 1997 года на основании решения учредителя - ОАО РАО "ЕЭС России", является крупнейшим в России оператором экспорта-импорта электроэнергии, управляет многочисленными энергетическими активами в РФ и за рубежом. Установленная электрическая мощность электростанций, входящих в состав группы "Интер РАО" и находящихся под её управлением, составляет 32.468 ГВт, тепловая - 26.192 тыс. Гкал/ч.



Уставный капитал Интер РАО составляет 293.34 млрд руб. и разделён на 10440000997683 обыкновенные акции номинальной стоимостью 0.02809767 руб. каждая. Основными акционерами компании являются: АО "Интер РАО Капитал" (дочерняя структура Интер РАО) - 19.98% акций, группа "ФСК ЕЭС" - 18.57%, ОАО "Роснефтегаз" - 27.63%, Внешэкономбанк - 0.037%, группа "РусГидро" - 4.92%.



Чистая прибыль группы "Интер РАО" за 9 месяцев 2016 года по МСФО увеличилась в 2.93 раза до 68.3 млрд руб. с 23.3 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка выросла на 3.86% до 602.4 млрд руб. с 580 млрд руб., операционная прибыль - в 2.57 раза до 74.6 млрд руб. с 29 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 38.26% до 68.3 млрд руб. с 49.4 млрд руб., рентабельность по EBITDA - на 2.8 процентного пункта до 11.3% с 8.5%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года увеличилась в 5.51 раза до 37.351 млрд руб. с 6.774 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка снизилась на 6.96% до 33.114 млрд руб. с 35.591 млрд руб., прибыль от продаж - на 7.19% до 2.166 млрд руб. с 2.334 млрд руб., прибыль до налогообложения выросла в 4.68 раза до 38.276 млрд руб. с 8.184 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"