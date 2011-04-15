НРД первым в России получил лицензию ЦБ на осуществление репозитарной деятельности. Об этом говорится в сообщении НРД.



В соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг, все репозитарии, осуществляющие на территории РФ деятельность по регистрации внебиржевых сделок, виды которых установлены нормативными актами Банка России, обязаны получить соответствующую лицензию до конца 2016 года.



Также Банком России был утверждён ряд документов, регулирующих работу Репозитария НРД: правила оказания репозитарных услуг; правила внутреннего аудита репозитария; правила внутреннего контроля репозитария; правила управления рисками репозитария.



Кроме того, Банк России принял решение утвердить положение о комитете пользователей репозитарных услуг при правлении НКО АО НРД.



Национальный расчётный депозитарий (НРД) имеет статус центрального депозитария Российской Федерации, входит в группу "Московская Биржа". НРД учреждён 27 июня 1996 года. Объём ценных бумаг на хранении на 31 октября 2016 года составил 33.5 трлн руб. НРД признан Банком России системно значимым центральным депозитарием, системно значимым расчётным депозитарием и системно значимым репозитарием.



"AK&M" от 29.12.2016