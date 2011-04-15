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29/12/2016
12:22

Blackstone ведёт переговоры о доле в активах Energy Transfer Partners

Частная инвестиционная фирма Blackstone Group LP ведёт переговоры о приобретении доли в активах Energy Transfer Partners LP (ETP). Об этом говорится в сообщении Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

ETP, владеющая трубопроводом для транспортировки природного газа, намеревается завершить сделку по продаже актива стоимостью $21 млрд родственной компании. Стоимость нынешней сделки может составить около $5 млрд или даже больше.

Партнёром Blackstone в сделке выступит Джейми Уэлч, бывший первый заместитель главы Energy Transfer Келси Уоррена. Ранее между ними возник конфликт в отношении другой сделки, завершить которую не удалось.

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