Сбербанк и Ростелеком создают СП по инвестированию и управлению недвижимостью

Сбербанк и Ростелеком на паритетных правах реализовали сделку по созданию субфонда коммерческой недвижимости в форме совместного предприятия с уставным капиталом 4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.



Сбербанк через ООО "Сбербанк Инвестиции" вносит 2 млрд руб. в совместное предприятие с Ростелекомом и становится 50%-м участником предприятия. Финансирование проекта от других банков не привлекается. Под управление совместного предприятия переходят 16 объектов коммерческой недвижимости в девяти городах России, в том числе шесть объектов - в Санкт-Петербурге и два - в Московской области. Ранее все эти объекты общей площадью свыше 100 тыс. кв. м находились в собственности Ростелекома.



"Сбербанк выступает долгосрочным стратегическим партнёром Ростелекома. Мы как инвестор заинтересованы в развитии девелоперского и инвестиционного потенциала объектов, находящихся в собственности и под управлением нашего совместного предприятия. Партнерство ведущих корпоративно-инвестиционных банков с телекоммуникационными компаниями, направленное на инвестирование в сектор недвижимости, уже успешно реализуется во всем мире. Мы рады, что стали пионерами продвижения подобной стратегии в России. Надеемся, что успешная реализация данной пилотной сделки не только укрепит наше взаимовыгодное сотрудничество, но и послужит позитивным сигналом для рынка, придав важный импульс дальнейшему развитию партнерства стратегических и финансовых игроков для эффективного управления и инвестирования в активы в секторе недвижимости", прокомментировал сделку управляющий директор Департамента инвестиционной деятельности Sberbank CIB Джеймс Корриган.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и 1 млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в первом полугодии 2016 года выросла в 3.2 раза до 263.1 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 55.5% до 664.8 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 15.3% до 163.1 млрд руб.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 11 месяцев 2016 года выросла в 2.4 раза до 483.2 млрд руб. Чистый процентный доход банка увеличился на 44.9% до 1 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 21.6% до 280.5 млрд руб. Операционные расходы выросли на 12.6%. Отношение расходов к доходам снизилось до 32.8% с 38.7% за 11 месяцев 2015 года.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяженность магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по МСФО за девять месяцев 2016 года упала на 16% до 8.663 млрд руб. с 10.274 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 0.3% до 217.039 млрд руб. с 216.336 млрд руб. Показатель OIBDA сократился на 4% до 72.4 млрд руб. с 75.027 млрд руб., операционная прибыль - на 3% до 28.588 млрд руб. с 29.328 млрд руб.



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