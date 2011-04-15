Роснефть и BP завершили процесс реструктуризации СП в Германии

НК "Роснефть" и BP завершили сделку по расформированию нефтеперерабатывающего и нефтехимического совместного предприятия (СП) Ruhr Oel GmbH (ROG) в Германии. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Договорённости вступят в силу 1 января 2017 года.

В результате реструктуризации данного СП "Роснефть" напрямую становится акционером и увеличивает свои доли участия в НПЗ Bayernoil – до 25% (с 12.5%); НПЗ MiRO – до 24% (с 12%); НПЗ PCK (Шведт) – до 54.17% (с 35.42%). BP, в свою очередь, консолидирует 100% долей в НПЗ Gelsenkirchen и предприятии по производству растворителей DHC Solvent Chemie.



"В результате реорганизации СП "Роснефть" получит контроль над более чем 12% нефтеперерабатывающих мощностей в Германии с общим объемом переработки 12.5 млн т в год. При этом компания становится третьим по величине нефтепереработчиком на немецком рынке и приступает к развитию собственного бизнеса в стране в рамках нового дочернего предприятия – Rosneft Deutschland", - говорится в сообщении.



В продолжение соглашения о реструктуризации СП, Роснефть и BP договорились о постепенных изменениях в цепочке реализации нефтепродуктов, что позволит обеспечить своевременное и в полном объеме выполнение контрактов с клиентами НПЗ на переходном этапе. Компании определили, что данный период завершится до конца 2018 года.



В дальнейшем Роснефть намерена активно применять инструментарий долгосрочных поставочных контрактов, что гарантирует стабильность снабжения потребителей нефтепродуктами.



ПАО НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 34.4 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль НК "Роснефть" за 9 месяцев 2016 года по МСФО упала на 57.3% до 129 млрд руб. Выручка сократилась на 11.4% до 3.503 трлн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2016 года снизилась в 4 раза до 23.583 млрд руб. Выручка Роснефти за 9 месяцев 2016 года сократилась на 3.5% до 2.83 трлн руб. с 2.933 трлн руб. годом ранее. Валовая прибыль снизилась до 765.18 млрд руб. с 940.767 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"