Страховщики с 1 января запускают обязательные электронные продажи ОСАГО, РСА

Страховщики с 1 января 2017 года запускают обязательные электронные продажи ОСАГО. Об этом говорится в совместном пресс-релизе РСА, ВСС и НССО.



Теперь страховщики должны обеспечить возможность заключения электронных договоров "автогражданки" с каждым обратившимся лицом. С этой даты вступает соответствующая норма закона об ОСАГО.



"Проект направлен на обеспечение доступности полисов на территории всей страны. Нововведение позволит решить проблему очередей из желающих приобрести "автогражданку" в некоторых регионах страны", - отметил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, цитируемый в сообщении.



Он напомнил, что некоторые компании в добровольном порядке уже заключали электронные договоры ОСАГО с 1 июля 2015 года, накопили определенный опыт. По данным И.Юргенса, в декабре значительно выросло число страховщиков, которые предлагали эту услугу, соответственно, показатели по числу продаж увеличились. За декабрь 2016 года (по состоянию на 25 декабря) было заключено почти 30 тыс. договоров е-ОСАГО. Для сравнения, в целом в ноябре продажи были на уровне 26 тыс. договоров.



В декабре 2016 года заключали такие договоры 32 компании, общая доля которых на рынке ОСАГО по объему собранной премии составляет более 90%.



В целом с начала 2016 года (январь - 25 декабря) было продано 323 тыс. е-полисов ОСАГО, сообщил президент РСА. В пятерку регионов-лидеров, где в 2016 году заключено больше всего таких договоров, вошли: Краснодарский край (79.5 тыс.), Волгоградская область (30 тыс.), Ростовская область (22.6 тыс. договоров), Ставропольский край (21 тыс. договоров), Адыгея (11.7 тыс.).



Следует отметить, что Банк России будет предъявлять жесткие требования к обеспечению бесперебойности работы сайтов страховых компаний, отметил И.Юргенс. "В связи с этим РСА разработал систему замещения страховой компании при невозможности из-за технических причин заключить электронный договор ОСАГО с конкретным страховщиком. Клиент с его согласия перенаправляется на сайт другого страховщика, который будет предложен случайным выбором по номеру ПТС", - добавил президент РСА.



Процедура покупки е-полиса ОСАГО предполагает регистрацию клиентом на сайте компании личного кабинета, заполнения заявления о заключении договора. После этих процедур будет рассчитан размер страховой премии (стоимость не отличает при покупке полиса в офисе страховой компании), и страхователь сможет оплатить заключение договора на сайте с помощью банковской карты. Проверка данных, указанных в заявлении, осуществляется через автоматизированную информационную систему (АИС) РСА. Полис будет направлен страхователю по электронной почте, его следует распечатать и иметь при себе при управлении транспортным средством.



"AK&M" от 29.12.2016