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29/12/2016
17:20

Сбербанк профинансировал ФГУП "Космическая связь" на 5.7 млрд руб.

ПАО "Сбербанк" предоставил финансирование ФГУП "Космическая связь" (ГП КС) в виде невозобновляемой кредитной линии на 5.7 млрд руб. для оплаты работ по проектированию, изготовлению и сдаче в эксплуатацию на орбите космических аппаратов "Экспресс-80" и "Экспресс-103". Об этом говорится в сообщении банка.

Сделка по предоставлению кредитных средств организована при участии Управления по работе с клиентами телекоммуникаций и медиабизнеса Департамента клиентского менеджмента Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка.

Кооперация производителей ракетно-космической техники по заказу ГП КС приступила к изготовлению двух новых космических аппаратов, которые в 2019 году войдут в состав российской государственной орбитальной спутниковой группировки. Космические аппараты "Экспресс-80" и "Экспресс-103" предназначены для предоставления услуг связи и вещания в С- и Ku-диапазонах на территории России и в странах СНГ.

Запуск космических аппаратов (КА) "Экспресс-80" и "Экспресс-103" планируется осуществить в 2019 году. Спутники будут размещены в орбитальных позициях 80° и 103° в.д. соответственно.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и 1 млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в первом полугодии 2016 года выросла в 3.2 раза до 263.1 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 55.5% до 664.8 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 15.3% до 163.1 млрд руб.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 11 месяцев 2016 года выросла в 2.4 раза до 483.2 млрд руб. Чистый процентный доход банка увеличился на 44.9% до 1 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 21.6% до 280.5 млрд руб. Операционные расходы выросли на 12.6%. Отношение расходов к доходам снизилось до 32.8% с 38.7% за 11 месяцев 2015 года.

"AK&M" от 29.12.2016
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