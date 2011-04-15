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29/12/2016
17:35

Роснефть разместила облигации серии 001Р-03 объёмом 20 млрд руб.

Роснефть 29 декабря разместила облигации серии 001Р-03 объёмом 20 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Роснефти.

Выпуск облигаций включает 20 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения - 10 лет.

Роснефть установила ставку первого-двадцатого купона по данному выпуску облигаций в размере 9.5% годовых.

"В процессе размещения облигаций сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,

не совершалось", - говорится в сообщении.
Напомним, что 23 декабря Роснефть разместила биржевые серии 001Р-02 объёмом 30 млрд руб.

ПАО НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 34.4 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.

Чистая прибыль НК "Роснефть" за 9 месяцев 2016 года по МСФО упала на 57.3% до 129 млрд руб. Выручка сократилась на 11.4% до 3.503 трлн руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2016 года снизилась в 4 раза до 23.583 млрд руб. Выручка Роснефти за 9 месяцев 2016 года сократилась на 3.5% до 2.83 трлн руб. с 2.933 трлн руб. годом ранее. Валовая прибыль снизилась до 765.18 млрд руб. с 940.767 млрд руб.

"AK&M" от 29.12.2016
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