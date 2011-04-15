Рейтинговое агентство AK&M присвоило АПМСП рейтинг микрофинансовой организации по национальной шкале "А+", прогноз - "стабильный"

Рейтинговое агентство AK&M присвоило АО "Агентство поддержки малого и среднего предпринимательства, региональная микрофинансовая организация Ленинградской области" (АО "АПМСП") рейтинг микрофинансовой организации по национальной шкале "А+", прогноз - "стабильный".



Рейтинг "А+" означает, что АПМСП относится к классу микрофинансовых организаций (МФО) с очень высокой степенью надёжности. Риск несвоевременного выполнения обязательств незначительный.



Факторами, поддерживающими рейтинговую оценку, являются рост доходности микрофинансовой деятельности и общая прибыльность АПМСП; рост капитализации и объемов кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе; высокий уровень залогового обеспечения; улучшение показателей операционной самоокупаемости и эффективности; высокое качество риск-менеджмента.



За истекшие 9 месяцев текущего 2016 года микрофинансовая деятельность АПМСП была в целом доходной. Финансовый результат от микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года составил 327.2 тыс. руб.



Общая деятельность АПМСП в текущем 2016 году также была прибыльной. Чистая прибыль за 9 месяцев 2016 года превысила 8 млн руб.



В I квартале 2016 года АПМСП получило в качестве целевого взноса в свой уставный капитал бюджетные средства под развитие микрофинансовой деятельности на 20.22 млн руб., в III квартале 2016 года - ещё 49.98 млн руб. В результате на начало IV квартала 2016 года капитализация микрофинансовой организации составила 70.2 млн руб.



К концу III квартала 2016 года микрофинансовой организацией было выдано 37 займов на 66.29 млн руб.



При этом обращает на себя внимание активность микрофинансовой организации по кредитной поддержке малого и среднего бизнеса: если в I квартале 2016 года был выдан один микрозаём, то за II квартал - 14 микрозаймов, а за III квартал - 22 микрозайма.



Если в I квартале средний размер выданного микрозайма составлял 1 млн руб., то во II квартале он вырос до 1.3 млн руб., в III квартале - почти до 2.2 млн руб.



Эффективность размещения средств у микрофинансовой организации на начало IV квартала 2016 года составила 94.4%.



Синхронный рост капитала и объёма поддержки малого бизнеса в регионе выступает одним из ключевых факторов поддержки рейтинга микрофинансовой организации.



Агентство отмечает высокий уровень залогового обеспечения по предоставленным АПМСП займам, превышающий объем действующих микрозаймов почти в 4 раза. Указанное обстоятельство значительно снижает риск невосполнимой потери микрофинансовой организацией денежных средств в случае дефолта клиентов.



В текущем году уровень операционной эффективности микрофинансовой деятельности АПМСП соответствовал установленным нормативным значениям. В то же время следует отметить, что от квартала к кварталу этот показатель у АПМСП постоянно улучшался. Если в первом квартале 2016 года он составлял 21%, то к концу II квартала этот показатель понизился до 5.2%, а к концу III квартала - до 2%. Выявленная тенденция к понижению соотношения операционных расходов к сумме активного портфеля микрозаймов благоприятно влияет на рейтинговую оценку микрофинансовой организации.



В I и II кварталах 2016 года операционная самоокупаемость у АПМСП не превышала 100%. Однако к концу III квартала положение существенно улучшилось - операционная самоокупаемость выросла до 138.8%. Таким образом, в 2016 году АПМСП добилось операционной самоокупаемости своей микрофинансовой деятельности.



То обстоятельство, что АПМСП в течение ряда лет успешно осуществляло функции гарантийного фонда, способствовало формированию опытной и квалифицированной команды специалистов, хорошо разбирающихся в вопросах поддержки малого и среднего бизнеса, что закономерно благоприятно сказалось на качестве принимаемых решений по размещению микрозаймов. Просрочки по выданным займам у микрофинансовой организации в текущем 2016 году отсутствуют. Риск портфеля микрофинансовых займов у АПМСП нулевой, коэффициент списания также равен нулю. Реструктурированных и безнадежных займов в портфеле АПМСП не имеется.



Сохранение достигнутого уровня эффективности микрофинансовой деятельности благоприятно влияет на рейтинговую оценку микрофинансовой организации.



Основным сдерживающим фактором при рейтинговой оценке микрофинансовой организации Агентство считает то обстоятельство, что микрофинансовую деятельность АПМСП осуществляет лишь с начала текущего 2016 года.



Акционерное общество "Агентство поддержки малого и среднего предпринимательства, региональная микрофинансовая организация Ленинградской области" зарегистрировано 14 августа 2003 года. Единственным учредителем общества является Правительство Ленинградской области в лице Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом. До начала 2016 года АПМСП функционировало исключительно как гарантийный фонд. С первого квартала 2016 года АПМСП осуществляет также и микрофинансовую деятельность. По состоянию на 01.10.2016 размер портфеля микрозаймов АПМСП составлял 66.3 млн руб., капитализация микрофинансовой организации - 70.2 млн руб.



"AK&M" от 29.12.2016