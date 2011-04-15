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29/12/2016
18:47

Объём биржевых товарных торгов вырос в первом полугодии на 20% до 341 млрд руб.

Объём биржевых товарных торгов вырос в первом полугодии 2016 года на 20% до 341 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Банка России со ссылкой на обзор товарного рынка.

Рост оборотов был зафиксирован по всем товарным группам, при этом основными драйверами роста стали биржевой рынок нефтепродуктов и рынок природного газа.

Объём торгов расчётными фьючерсными контрактами на биржевой товар в первом полугодии составил 2.6 трлн руб., 85% этого объёма составили фьючерсы на нефть сорта Brent.

Кроме того, за отчётный период объём зарегистрированных внебиржевых товарных сделок увеличился до 9.5 трлн руб. В этих данных впервые учитывались контракты на экспортные природный газ, сжиженные углеводородные газы и нефть, которые с начала года дополнили список внебиржевых договоров, регистрируемых на биржах.


"AK&M" от 29.12.2016
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