Объём биржевых товарных торгов вырос в первом полугодии на 20% до 341 млрд руб.

Объём биржевых товарных торгов вырос в первом полугодии 2016 года на 20% до 341 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Банка России со ссылкой на обзор товарного рынка.



Рост оборотов был зафиксирован по всем товарным группам, при этом основными драйверами роста стали биржевой рынок нефтепродуктов и рынок природного газа.



Объём торгов расчётными фьючерсными контрактами на биржевой товар в первом полугодии составил 2.6 трлн руб., 85% этого объёма составили фьючерсы на нефть сорта Brent.



Кроме того, за отчётный период объём зарегистрированных внебиржевых товарных сделок увеличился до 9.5 трлн руб. В этих данных впервые учитывались контракты на экспортные природный газ, сжиженные углеводородные газы и нефть, которые с начала года дополнили список внебиржевых договоров, регистрируемых на биржах.





"AK&M" от 29.12.2016