Индекс АК&М акций промышленных предприятий 29 декабря составил 2828.206 (+37.796; +1.35%)

Значения Индекса АК&М акций промышленных предприятий за последние 5 дней:

28.12.2016 2790.410 ( -6.681; -0.24%) 27.12.2016 2797.091 (+12.717; +0.46%) 26.12.2016 2784.374 (+10.107; +0.36%) 23.12.2016 2774.267 (-16.651; -0.60%) 22.12.2016 2790.918 (-41.406; -1.46%) Фондовые Индексы АК&М являются первыми в России индикаторами рынка ценных бумаг. История индексов ведется с 1 сентября 1993 года.

Фондовые Индексы АК&М включают сводный Индекс АК&М, Индекс акций промышленных предприятий, отраслевые фондовые Индексы, Индекс акций второго эшелона и Индекс ADR.

При расчёте Индексов используются листинги эмитентов. Листинг эмитентов характеризует рынок акций предприятий отрасли (для расчёта соответствующего отраслевого Индекса), рынок акций промышленных предприятий (для расчёта Индекса акций промышленных предприятий), рынок акций в целом (для расчёта сводного Индекса AK&M), рынок акций "второго эшелона" (для расчёта индекса АК&М-2), рынок депозитарных расписок российских эмитентов (для Индекса депозитарных расписок).

Фондовые Индексы AK&M рассчитываются по одинаковой схеме, в основе которой лежит определение относительного изменения суммарной капитализации компаний листинга. Исключение составляет Индекс депозитарных расписок, который учитывает только ценные бумаги эмитентов, обращающиеся на зарубежных фондовых рынках.



















"AK&M" от 30.12.2016