Повтор! СОГАЗ завершил сделку по приобретению 100% акций СК "Ригионгарант"

АО "СОГАЗ" завершило сделку по приобретению 100% голосующих акций АО "СК "Ригионгарант". Об этом говорится в сообщении СОГАЗа.



По состоянию на 30 сентября 2016 года активы СК "Ригионгарант" по РСБУ составили 2.84 млрд руб., капитал - 1.45 млрд руб. Совокупные сборы компании за 9 мес. 2016 года без учета перестрахования составили 524.9 млн руб. Из них 109.6 млн руб. приходилось на личные виды страхования (главным образом, ДМС), 289.6 млн руб. - на страхование имущества (включая страхование транспортных средств), 35.9 млн руб. - на добровольное страхование гражданской ответственности. Сборы по ОСАГО составили 78.4 млн руб., по обязательному страхованию ответственности перевозчиков перед пассажирами - 9.6 млн руб., по страхованию ответственности владельцев опасных объектов - 1.9 млн руб.



"Наша оценка показала, что СК "Ригионгарант" имеет хорошо сбалансированный страховой портфель как в корпоративном сегменте, так и в части работы с физическими лицами. Также обращает на себя внимание высокий уровень ликвидности и надёжности инвестиционного портфеля компании", - заявил председатель правления СОГАЗа Антон Устинов, цитируемый в сообщении.



По его словам, СОГАЗ открыт для переговоров о покупке новых активов в том случае, если предложения будут соответствовать бизнес-интересам компании.



Покупка СК "Ригионгарант" стала для СОГАЗа четвертой сделкой на рынке M&A за последние годы. Ранее СОГАЗ приобрёл страховые компании "Транснефть", "АЛРОСА" и "ЖАСО".



Страховая группа "СОГАЗ" объединяет страховые компании ОАО "СОГАЗ", СК "Транснефть", ООО "Страховая компания "СК АЛРОСА", АО СК "СОГАЗ-МЕД", ООО СК "СОГАЗ-ЖИЗНЬ", ООО "СОТ-ТРАНС", SOVAG (Германия), "SOGAZ a.d.o. Novi Sad" (Сербия), Международный медицинский центр "СОГАЗ", сервисную медицинскую компанию ООО "СОГАЗ-Медсервис". Региональная сеть группы включает более 800 подразделений и офисов продаж.





"AK&M" от 30.12.2016