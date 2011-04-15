Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30/12/2016
09:32

Повтор! АСВ подозревает банк "Камский горизонт" в мошенничестве более чем на 700 млн руб.

Временная администрация банка "Камский горизонт" по информации выявила мошенническую схему по привлечению денежных средств физических лиц во вклады без их отражения в официальном балансе с последующим их хищением. Об этом говорится в сообщении АСВ.

Первичные банковские документы (договоры вклада, приходные кассовые ордера и др.) в нарушение закона не переданы бывшим руководством временной администрации и не обнаружены в банке.

Учитывая данные обстоятельства, 21 ноября 2016 года временная администрация направила в ГУ МВД России по Москве заявление о проведении проверки на предмет наличия в действиях работников банка признаков уголовно наказуемых деяний и привлечении виновных к ответственности.

После начала страховых выплат в АСВ стали поступать заявления о несогласии с размером возмещения от вкладчиков, сведения о которых полностью или частично отсутствуют в реестре, переданном в АСВ временной администрацией.

На данный момент в АСВ с заявлениями о несогласии обратился 681 вкладчик банка с требованиями на общую сумму 721.4 млн руб.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Камский горизонт" 3 ноября 2016 года.

Решение о применении крайней меры воздействия принято ЦБ РФ в связи с неисполнением банком федеральных законов; значением нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов; снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации.

По величине активов КБ "Камский горизонт" на 1 октября 2016 года занимал 537-е место в банковской системе Российской Федерации.



"AK&M" от 30.12.2016
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100