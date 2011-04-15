Повтор! АСВ подозревает банк "Камский горизонт" в мошенничестве более чем на 700 млн руб.

Временная администрация банка "Камский горизонт" по информации выявила мошенническую схему по привлечению денежных средств физических лиц во вклады без их отражения в официальном балансе с последующим их хищением. Об этом говорится в сообщении АСВ.



Первичные банковские документы (договоры вклада, приходные кассовые ордера и др.) в нарушение закона не переданы бывшим руководством временной администрации и не обнаружены в банке.



Учитывая данные обстоятельства, 21 ноября 2016 года временная администрация направила в ГУ МВД России по Москве заявление о проведении проверки на предмет наличия в действиях работников банка признаков уголовно наказуемых деяний и привлечении виновных к ответственности.



После начала страховых выплат в АСВ стали поступать заявления о несогласии с размером возмещения от вкладчиков, сведения о которых полностью или частично отсутствуют в реестре, переданном в АСВ временной администрацией.



На данный момент в АСВ с заявлениями о несогласии обратился 681 вкладчик банка с требованиями на общую сумму 721.4 млн руб.



ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Камский горизонт" 3 ноября 2016 года.



Решение о применении крайней меры воздействия принято ЦБ РФ в связи с неисполнением банком федеральных законов; значением нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов; снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации.



По величине активов КБ "Камский горизонт" на 1 октября 2016 года занимал 537-е место в банковской системе Российской Федерации.







"AK&M" от 30.12.2016