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30/12/2016
12:26

При Правительстве РФ создана Авиационная коллегия

При Правительстве РФ создана Авиационная коллегия. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Коллегия создана для оперативного рассмотрения вопросов развития авиационной промышленности и подготовки согласованных рекомендаций по их решению.

Создание коллегии необходимо для улучшения координации действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Федерации, организаций авиационной промышленности и воздушного транспорта в области разработки, производства, эксплуатации и продвижения на рынках отечественной гражданской авиационной техники, сообщает кабинет министров.


"AK&M" от 30.12.2016
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