При Правительстве РФ создана Авиационная коллегия. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Коллегия создана для оперативного рассмотрения вопросов развития авиационной промышленности и подготовки согласованных рекомендаций по их решению.



Создание коллегии необходимо для улучшения координации действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Федерации, организаций авиационной промышленности и воздушного транспорта в области разработки, производства, эксплуатации и продвижения на рынках отечественной гражданской авиационной техники, сообщает кабинет министров.





"AK&M" от 30.12.2016