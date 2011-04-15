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30/12/2016
13:30

Борьба потенциальных покупателей за Lavendon продолжается

За право приобрести британскую группу компаний Lavendon, специализирующуюся на сдаче в аренду оборудования, развернулась борьба между двумя заинтересованными инвесторами из Европы. Об этом сообщает Financial Times.

Последнее предложение, поступившее от французской группы компаний Loxam, оценивает акции Lavendon в 260 пенсов за штуку, что на 87% превышает котировки акций в ноябре, до начала поступления конкурирующих предложений. Сам актив, соответственно, Loxam оценила в 442 млн фунтов стерлингов.

Вторым претендентом является бельгийская компания TVH, также специализирующаяся на сдаче имущества в аренду. Борьба между TVH и Loxam, в ходе которой компании неоднократно перебивали предложения друг друга, продолжается уже пять недель.

TVH 28 декабря отреагировала на предложение своего конкурента, заявив, что "рассматривает варианты" и призвав акционеров Lavendon "не предпринимать каких-либо действий".

Lavendon является лидером на британском рынке сдачи в аренду автоподъёмников, подъёмников с платформами и другой техники для проведения высотных работ по обслуживанию и ремонту. Компания работает в Бельгии и Франции, осуществляет проекты на Ближнем Востоке (включая Кувейт, Оман, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар).

Для обеих претендентов актив представляет интерес как возможность расширения своего бизнеса в Великобритании, а также на Ближнем Востоке, где у Lavendon имеются контракты на участие в подготовке чемпионата мира по футболу в Катаре, который пройдёт в 2022 году.

Прибыль компании от основной деятельности в 2016 году, согласно ожиданиям аналитиков, составит 91 млн фунтов стерлингов, выручка достигнет 269 млн фунтов стерлингов.


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