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30/12/2016
14:27

Axiom завершила обратное слияние с CJC

Корпорация Axiom Holdings, Inc. 24 декабря завершила сделку обратного слияния, в результате которой компания CJC Hong Kong Limited, (CJC) стала её 100% дочерней компанией. Об этом говорится в сообщении корпорации.

После завершения приобретения CJC и двух полностью подконтрольных ей иностранных структур Axiom владеет следующими активами в китайской провинции Сычуань: работающая ГЭС Jiema Station и Jiesigou Station II мощностью 44 МВт, строящаяся ГЭС Jiesigou Station I & III мощностью 22 МВт, два отеля - Enze Hotel и Mt. Four Sisters Hotel в уезде Дзэнлха (оба отеля должны открыться в июле 2017 года).

В рамках сделки Horizon Resources Co (дочерняя компания Axiom, зарегистрированная на Каймановых о-вах) приобрела все выпущенные и находящиеся в обращении ценные бумаги CJC Hong Kong Limited в обмен на 200 млн выпущенных обыкновенных акций Axiom, переданных акционерам CJC, что составляет примерно 58.8% выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций Axiom Holdings, Inc. на момент закрытия сделки.

Керт Райли, гендиректор Axiom Holdings, заявил о намерении компании продолжить изучать возможности приобретений активов.

Компания Axiom Holdings, Inc. является независимым производителем энергии, а также реализует проекты разработки, строительства и эксплуатации объектов генерации и отелей.

По сообщениям местной прессы
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