Axiom завершила обратное слияние с CJC

Корпорация Axiom Holdings, Inc. 24 декабря завершила сделку обратного слияния, в результате которой компания CJC Hong Kong Limited, (CJC) стала её 100% дочерней компанией. Об этом говорится в сообщении корпорации.



После завершения приобретения CJC и двух полностью подконтрольных ей иностранных структур Axiom владеет следующими активами в китайской провинции Сычуань: работающая ГЭС Jiema Station и Jiesigou Station II мощностью 44 МВт, строящаяся ГЭС Jiesigou Station I & III мощностью 22 МВт, два отеля - Enze Hotel и Mt. Four Sisters Hotel в уезде Дзэнлха (оба отеля должны открыться в июле 2017 года).



В рамках сделки Horizon Resources Co (дочерняя компания Axiom, зарегистрированная на Каймановых о-вах) приобрела все выпущенные и находящиеся в обращении ценные бумаги CJC Hong Kong Limited в обмен на 200 млн выпущенных обыкновенных акций Axiom, переданных акционерам CJC, что составляет примерно 58.8% выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций Axiom Holdings, Inc. на момент закрытия сделки.



Керт Райли, гендиректор Axiom Holdings, заявил о намерении компании продолжить изучать возможности приобретений активов.



Компания Axiom Holdings, Inc. является независимым производителем энергии, а также реализует проекты разработки, строительства и эксплуатации объектов генерации и отелей.



