Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30/12/2016
12:33

Boohoo.com предлагает $20 млн за покупку Nasty Gal

Британский онлайн-ритейлер одежды Boohoo.com предложил $20 млн за покупку активов Nasty Gal, американской компании, работающей в сегменте онлайн-торговли и модных аксессуаров. Об этом говорится в сообщении Financial Times.

Boohoo заявил, что не будет принимать на себя расходы Nasty Gal, которые в прошлом году принесли $21 млн убытка и стали причиной подачи Nasty Gal заявления о признании банкротом.

Ранее в этом месяце Boohoo уже приобрёл контрольную долю участия в британском фэшн-ритейлере PrettyLittleThing.

Согласно американским законам о банкротстве, сделка может пройти на условиях, предложенных Boohoo, если не появится другой претендент, желающий заплатить за актив большую цену.

В прошлом году выручка Nasty Gal составила $77 млн, но сюда входит также доход от продажи "винтажной" одежды и одежды сторонних брендов; ни то, ни другое не входят в периметр сделки с Boohoo.

Соруководители Boohoo Махмуд Камани и Кэрол Кейн оценили сделку как "фантастическую возможность добавить в портфель компании солидный глобальный бренд".

Boohoo ориентируется на молодёжную аудиторию (16-24 года), продавая клиентам одежду собственных брендов. В 2016 году Boohoo увеличила количество активных клиентов на 28% по сравнению с прошлым годом до 4.5 млн.


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100