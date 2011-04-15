Boohoo.com предлагает $20 млн за покупку Nasty Gal

Британский онлайн-ритейлер одежды Boohoo.com предложил $20 млн за покупку активов Nasty Gal, американской компании, работающей в сегменте онлайн-торговли и модных аксессуаров. Об этом говорится в сообщении Financial Times.



Boohoo заявил, что не будет принимать на себя расходы Nasty Gal, которые в прошлом году принесли $21 млн убытка и стали причиной подачи Nasty Gal заявления о признании банкротом.



Ранее в этом месяце Boohoo уже приобрёл контрольную долю участия в британском фэшн-ритейлере PrettyLittleThing.



Согласно американским законам о банкротстве, сделка может пройти на условиях, предложенных Boohoo, если не появится другой претендент, желающий заплатить за актив большую цену.



В прошлом году выручка Nasty Gal составила $77 млн, но сюда входит также доход от продажи "винтажной" одежды и одежды сторонних брендов; ни то, ни другое не входят в периметр сделки с Boohoo.



Соруководители Boohoo Махмуд Камани и Кэрол Кейн оценили сделку как "фантастическую возможность добавить в портфель компании солидный глобальный бренд".



Boohoo ориентируется на молодёжную аудиторию (16-24 года), продавая клиентам одежду собственных брендов. В 2016 году Boohoo увеличила количество активных клиентов на 28% по сравнению с прошлым годом до 4.5 млн.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"