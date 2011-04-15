Впервые в эту новогоднюю ночь метро и МЦК будут работать круглосуточно

В новогоднюю ночь метро, Московское центральное кольцо и 153 маршрута наземного транспорта будут работать круглосуточно. Автомобилисты с 1 по 8 января смогут парковаться на городских улицах бесплатно. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.



В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года, с 01:00 MSK до 05:30 поезда в метрополитене будут ходить с интервалом до 10 минут.



Поезда "Ласточка" будут ходить с интервалом до 12 минут с 01:00 MSK до 05:30.



Кроме того, на Рождество, в ночь с 6 на 7 января, работу Московского метрополитена продлят до двух часов ночи. Так же будет работать и МЦК.





"AK&M" от 30.12.2016