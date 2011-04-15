Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30/12/2016
13:47

Впервые в эту новогоднюю ночь метро и МЦК будут работать круглосуточно

В новогоднюю ночь метро, Московское центральное кольцо и 153 маршрута наземного транспорта будут работать круглосуточно. Автомобилисты с 1 по 8 января смогут парковаться на городских улицах бесплатно. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года, с 01:00 MSK до 05:30 поезда в метрополитене будут ходить с интервалом до 10 минут.

Поезда "Ласточка" будут ходить с интервалом до 12 минут с 01:00 MSK до 05:30.

Кроме того, на Рождество, в ночь с 6 на 7 января, работу Московского метрополитена продлят до двух часов ночи. Так же будет работать и МЦК.


"AK&M" от 30.12.2016
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100