НК "Роснефть" получила предупреждение от ФАС за дискриминацию потенциальных покупателей. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Роснефть отказала ООО "Ашаоргсинтез" в заключении договора на поставку спирта, используемого при производстве этилацетата. Действия компании содержат признаки ограничения конкуренции, полагает ФАС.



Ранее в Федеральную антимонопольную службу обратилась компания "Ашаоргсинтез" с жалобой на отказ Роснефти заключить договор на поставку спирта этилового синтетического технического денатурированного.



ФАС установила, что Роснефть не рассмотрела оферты Ашаоргсинтеза в связи с несоответствием внутренним нормативными документами, разработанным в компании для потенциальных покупателей углеводородного сырья, продуктов нефте-, газопереработки и нефтехимии.



Поскольку Роснефть занимает доминирующее положение на рынке спирта этилового денатурированного, создание дискриминационных условия для потенциальных покупателей может привести к ограничению конкуренцию (признаки нарушения пункта 5 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции), сообщает антимонопольная служба.



"Согласно антимонопольному законодательству, компания, занимающая доминирующее положение на рынке, обязана заключать договоры, если у нее есть возможность производства или поставки товара. Роснефти надлежит в течение 30 дней со дня получения предупреждения рассмотреть оферты компании "Ашаоргсинтез", а также согласовать с ФАС новую редакцию Положения НК "Роснефть", исключив из него экономически и технологически не обоснованные критерии оценки соответствия потенциальных покупателей", - отметила начальник Управления контроля химической промышленности и агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко.



ПАО НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 34.4 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль НК "Роснефть" за 9 месяцев 2016 года по МСФО упала на 57.3% до 129 млрд руб. Выручка сократилась на 11.4% до 3.503 трлн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2016 года снизилась в 4 раза до 23.583 млрд руб. Выручка Роснефти за 9 месяцев 2016 года сократилась на 3.5% до 2.83 трлн руб. с 2.933 трлн руб. годом ранее. Валовая прибыль снизилась до 765.18 млрд руб. с 940.767 млрд руб.



"AK&M" от 30.12.2016