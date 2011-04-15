Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30/12/2016
13:41

Структуры, близкие к С.Тигипко, приобрели отель Radisson Blu Hotel Kiev Podil за $10 млн

Крупный киевский четырёхзвездочный отель Radisson Blu Hotel Kiev Podil сменил собственника. Российская компания "Отель Девелопмент" продала гостиницу структурам, близким к банкиру Сергею Тигипко. Об этом ЛІГА.net рассказали три источника: два инвестиционных банкира и директор девелоперской компании.

Сделку завершили около трёх месяцев назад, её сумма составила около $10 млн.

Российская компания "Отель Девелопмент" открыла свой единственный объект в украинской столице - гостиницу Radisson Blu Hotel Kiev Podil - в конце 2012 года. Для строительства привлекли заёмные деньги, $38 млн кредита взяли в Проминвестбанке. Управление отелем собственник передал крупному сетевому оператору - скандинавской Rezidor SAS.

Уже в 2013 году "Отель Девелопмент" выставил объект на продажу. За свой актив он пытался выручить не менее $80 млн, рассказывал ЛІГА.net осведомленный инвестбанкир. Высокая стоимость гостиницы на 163 номера долгое время отпугивала потенциальных инвесторов, но в этом году россияне пошли на уступки.




AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100