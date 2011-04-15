Структуры, близкие к С.Тигипко, приобрели отель Radisson Blu Hotel Kiev Podil за $10 млн

Крупный киевский четырёхзвездочный отель Radisson Blu Hotel Kiev Podil сменил собственника. Российская компания "Отель Девелопмент" продала гостиницу структурам, близким к банкиру Сергею Тигипко. Об этом ЛІГА.net рассказали три источника: два инвестиционных банкира и директор девелоперской компании.



Сделку завершили около трёх месяцев назад, её сумма составила около $10 млн.



Российская компания "Отель Девелопмент" открыла свой единственный объект в украинской столице - гостиницу Radisson Blu Hotel Kiev Podil - в конце 2012 года. Для строительства привлекли заёмные деньги, $38 млн кредита взяли в Проминвестбанке. Управление отелем собственник передал крупному сетевому оператору - скандинавской Rezidor SAS.



Уже в 2013 году "Отель Девелопмент" выставил объект на продажу. За свой актив он пытался выручить не менее $80 млн, рассказывал ЛІГА.net осведомленный инвестбанкир. Высокая стоимость гостиницы на 163 номера долгое время отпугивала потенциальных инвесторов, но в этом году россияне пошли на уступки.









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