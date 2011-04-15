Сайты с вредоносным содержанием будут блокироваться по указанию ЦБ

Интернет-ресурсы с вредоносным содержанием, относящимся к сфере финансовых рынков и национальной платёжной системе, будут блокироваться на основании информации, полученной напрямую от Банка России. Как говорится в сообщении ЦБ, соответствующее соглашение заключено между регулятором и Координационным центром национального домена сети Интернет - администратором национальных доменов верхнего уровня .рф и .ru.



Таким образом, Банк России получил статус компетентной организации, имеющей право выявлять сайты-нарушители, распространяющие вредоносные программы, ресурсы с противоправным контентом, а также фишинговые сайты, и предоставлять эти данные Координационному центру и аккредитованным регистраторам доменных имен для блокировки таких сайтов.





"AK&M" от 30.12.2016