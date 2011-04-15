Совет директоров МРСК Урала утвердил программу биржевых облигаций выпуска 001Р объёмом 25 млрд руб.

Совет директоров ОАО "МРСК Урала" утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р и проспект ценных бумаг. Об этом говорится в сообщении компании.



В рамках программы могут быть размещены по открытой подписке биржевые облигации общим объёмом до 25 млрд руб. со сроком обращения не более 30 лет.



Совет также утвердил программу страховой защиты и план закупок на 2017 год, программу отчуждения и реестр непрофильных активов, положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, итоги выполнения целевых значений КПЭ гендиректора за III квартал 2016 года, отчёт о выполнении бизнес-плана группы за 9 месяцев 2016 года, бизнес-план группы на 2017 год и принял к сведению прогнозные показатели на 2018-2021 годы.



Кроме того, принял к сведению информацию о ходе реализации непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года, утвердил кандидатуру Александра Ульянова на должность начальника Департамента внутреннего аудита МРСК Урала, внёс изменения в методику расчёта и оценки выполнения КПЭ гендиректора, одобрил положение о Департаменте внутреннего аудита и ряд сделок с заинтересованностью, утвердил в качестве страховщика общества АО "СОГАЗ".



ОАО "МРСК Урала" (ИНН 6671163413) - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая управление распределительными сетевыми комплексами Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Пермского края. Общая площадь территории деятельности - 514 тыс. кв. км с населением более 12 млн человек. В зоне ответственности МРСК Урала находится более 150 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, 36.3 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 52 тыс. МВА.



Уставный капитал МРСК Урала составляет 8.743 млрд руб. и состоит из 87430485711 обыкновенных акций номиналом 0.1 руб. (по состоянию на 9 октября 2015 года). ПАО "Российские сети" владеет 51.52% уставного капитала компании.



Чистая прибыль ОАО "МРСК Урала" по МСФО в первом полугодии 2016 года выросла на 80.02% до 873.006 млн руб. с 484.955 млн руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка увеличилась на 7.28% до 34.467 млрд руб. с 33.06 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 38.26% до 1.447 млрд руб. с 1.046 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 37.97% до 980.116 млн руб. с 710.385 млн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ОАО "МРСК Урала" за 9 месяцев 2016 года по РСБУ увеличилась в 2.36 раза до 1.857 млрд руб. с 787.048 млн руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка выросла на 8.42% до 46.639 млрд руб. с 43.017 млрд руб., прибыль от продаж - на 1.8% до 3.11 млрд руб. с 3.055 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.17 раза до 2.318 млрд руб. с 1.069 млрд руб.



"AK&M" от 30.12.2016