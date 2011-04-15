Microsoft приобретает компанию Intentional Software

Microsoft объявила о планах приобрести компанию Intentional Software, основателем которой является Чарльз Симони, один из самых выдающихся сотрудников Microsoft за всю историю. Об этом сообщает Computerworld.



Сумма сделки сторонами не раскрывается.

Ч.Симони покинул компанию в 2002 году после 20 лет работы в Microsoft, где принимал участие в разработках Word и Excel. Он ушёл из Microsoft ради создания собственного стартапа Intentional Software, который должен был заниматься применением на практике "ментального программирования" (intentional programming) - не зависящего от языка метода разработки программного обеспечения, концепцию которого Симони сформулировал во время работы в Microsoft Research.



С недавних пор в Intentional Software пытаются применить полученный опыт к созданию программ для групповой офисной работы. Именно в этом направлении Microsoft в последнее время развивает свои офисные пакеты, в частности, Office 365. Технологии Intentional Software помогут расширить их возможности, говорится в заявлении корпорации.



Ч.Симони считает разработки Intentional Software хотя и небольшой, но важной частью будущей платформы, способной изменить само понятие офисной работы и создать новые способы передачи, визуализации и классификации данных.





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