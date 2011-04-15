Дайджест газеты "Ведомости" от 19 апреля 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 19 апреля 2017 года.





КОНСТИТУЦИЯ ПОПАЛА ПОД СНОС



Законопроект о реновации пятиэтажек в Москве нарушает конституционные права, решил совет при президенте.



Законопроект о реновации пятиэтажек в Москве не решает поставленной задачи - обновления жилищного фонда, говорится в проекте заключения Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства на законопроект ("Ведомости" ознакомились с ним). Документ одобрен в понедельник без возражений.



Основная причина появления законопроекта - забота о гипотетических интересах граждан, говорится в документе. Однако у граждан могут быть личные причины на то, чтобы не соглашаться на переезд в более комфортное помещение, и такое желание индивида нужно уважать, так как оно воплощено в институте частной собственности. Среди возможных причин отказа авторы приводят нежелание жить вдали от родственников, или менять привычную обстановку в пожилом возрасте, или менять школу.



Есть вопросы у совета и к судебному рассмотрению споров и к понятию "равнозначности".





БИЗНЕС ГРАНИЦ НЕ ПЕРЕХОДИТ



Чиновники снова думают, как выполнить поручение президента - заставить крупнейшие российские компании перевести свои зарубежные структуры в страну.



Еще в мае 2014 г. президент поручил правительству найти критерии, чтобы можно было обязать системообразующие компании переводить свои бизнес-структуры в Россию. Выполнить поручение не удается третий год.



Все крупнейшие российские компании из правительственного списка (их 197: нефтяные, металлургические, госкомпании, ритейлеры и несколько ГУПов) и так зарегистрированы в России, а перевод их "дочек" в страну может плохо отразиться на их иностранном бизнесе, рассказывает чиновник финансово-экономического блока.



"Каждый год приходится писать одни и те же объяснения, почему перевести все зарубежные структуры в Россию невозможно", - жалуется сотрудник компании из списка.



Перевести бизнес можно, но это неудобно или невыгодно, подтверждает руководитель крупного агрохолдинга.





ПИК ОБРАСТАЕТ ДОЛГАМИ



Покупка группой ПИК "Мортона" и других активов привела к резкому росту задолженности девелопера. Чистый долг достиг 40 млрд руб. Для лидера рынка это некритично, считают эксперты.



Чистый долг группы ПИК за 2016 г. вырос на 44 млрд руб., следует из отчетности по МСФО застройщика. На конец 2015 г. этот показатель составлял минус 3,8 млрд руб., на конец 2016 г. уже был 40,7 млрд руб.



В отчетности сказано, что стремительный рост долговой нагрузки связан в основном с размещением облигаций. В прошлом году ПИК дважды продавала бумаги на общую сумму 34 млрд руб. Эти средства могли пойти в том числе и на приобретение "Мортона", считает один из партнеров группы.



ПИК считает уровень долга комфортным, говорит представитель застройщика. С этим тезисом согласны и опрошенные "Ведомостями" аналитики.





ЛИТВИНЕНКО НЕ ЖАЛЕЕТ СРЕДСТВ НА "ФОСАГРО"



Ректор Горного университета Владимир Литвиненко увеличил долю в "Фосагро" с 14,54 до 19,35%. Пакет обошелся в 14,9 млрд руб. - больше, чем все полученные им дивиденды с 2011 г.



Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, руководивший в 2000 и 2004 гг. на президентских выборах штабом Владимира Путина в Санкт-Петербурге, увеличил долю в одном из крупнейших в мире производителей фосфатных удобрений - "Фосагро". Компания сообщила, что 12 апреля Литвиненко купил у члена совета директоров "Фосагро", бывшего гендиректора компании Игоря Антошина 4,81% акций компании за 14,949 млрд руб. ($262,5 млн по курсу на дату покупки). На LSE в тот день 4,81% акций "Фосагро" стоили $263,5 млн. Теперь доля Литвиненко - 19,35%. На LSE такой пакет стоит $1 млрд.



Вопросы "Ведомостей", переданные Литвиненко, остались без ответа. Год назад Литвиненко увеличил долю, купив 4,81% акций, и уточнял, что профинансировал сделку за счет привлеченных и собственных средств.





ЗАКОН НЕ СОХРАНИЛСЯ



Расходы бюджета необоснованно вырастут, связь подорожает - Минэкономразвития раскритиковало предложения Минкомсвязи об исполнении закона Яровой.



Минэкономразвития опубликовало отзыв на предложения Минкомсвязи на сайте regulation.gov.ru. Расходы на исполнение этого закона операторы должны будут отнести на себестоимость, из-за этого могут вырасти тарифы на связь, пишет Минэкономразвития и предупреждает, что предложения Минкомсвязи, кроме того, вводят для операторов избыточные административные и иные ограничения и обязанности, а также способствуют появлению необоснованных расходов и у самих операторов, и у бюджетов всех уровней. Официально речь о поддержке операторов и борьбе с ростом тарифов не шла, но она была в закрытой части поручений президента об исполнении закона Яровой, говорили "Ведомостям" источники.





ТРУДОВАЯ СТАРОСТЬ



Число работающих пенсионеров в России растет, как и в странах с развитой экономикой, в первую очередь из-за низких пенсий.



Важнейший фактор занятости российских пенсионеров - неудовлетворенность своим материальным положением, а не стремление к активному долголетию, показывает исследование, подготовленное сотрудниками НИУ ВШЭ Оксаной Синявской, Анной Ермолиной и Елизаветой Любушиной. Российские пенсионеры готовы работать даже за небольшую прибавку в доходах, особенно женщины - для них привлекательна и зарплата в 2-3 МРОТ (запросы мужчин существенно выше). Именно женщины, подсчитали исследователи, обеспечили рост уровня занятости среди российских пенсионеров - в 2014 г. работали 47,4% россиян в возрасте от 55 до 64 лет (в среднем по ОЭСР - 57,3%).





"У ТЕЛЕКАНАЛОВ ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПЕРЕД ПЕЧАТНЫМИ СМИ"



Гендиректор "Национальной медиа группы" Ольга Паскина рассказала о проекте мультимедийного информационного центра НМГ и объяснила, в чем готовы объединяться на рынке медиахолдинги и кому это выгодно.



"Национальная медиа группа" (НМГ) до недавнего времени была довольно закрытым холдингом и выполняла скорее роль держателя активов. Но теперь группа активно участвует сразу в нескольких индустриальных проектах: от создания единого продавца телерекламы и смены системы телеизмерений до запуска витрины - интернет-видеосервиса для федеральных каналов. Почему медиакомпании больше не могут выживать в одиночку, "Ведомостям" рассказала в интервью генеральный директор НМГ Ольга Паскина.





ТРАФИК ПРОДОЛЖАЕТ РОСТ



Мобильный интернет-трафик в России вырос в 2016 г. в 1,5 раза. Выручка от него растет медленнее, и, чтобы сохранить уровень инвестиций, операторы могут повысить тарифы.



В 2016 г. трафик мобильного интернета в России год к году вырос на 48% примерно до 3,8 млрд Гб, следует из материалов Минкомсвязи. Рост замедлился, но несущественно - в прошлом году он составил 54%. Трафик мобильного интернета в 7 раз меньше, чем проводного (27,2 млрд Гб в 2016 г.). Однако мобильный трафик растет значительного быстрее: фиксированный в 2016 г. увеличился чуть более чем на 15%. Пока сотовые сети справляются с ростом мобильного интернет-трафика, но, чтобы сохранить качество доступа, операторам придется продолжать направлять на строительство сетей большие инвестиции, в первую очередь в сети LTE. Операторы же, напротив, стремятся сокращать инвестиции.





НАПАДЕНИЕ РОБОТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ



Роботы иностранного производства заполонили заводы США. Американские компании проиграли японским и европейским поставщикам оборудования для автоматизации заводов.



Компания Vickers Engineering из Мичигана поставляет прецизионные детали таким корпорациям, как Toyota Motor и Volkswagen, экспортирует продукцию в Мексику и Канаду и воплощает собой американскую мечту в промышленности. Важную роль в успехе Vickers сыграло передовое промышленное оборудование, произведенное в Японии и Германии. Своих первых промышленных роботов Vickers приобретала в 2006 г. и выбирала между моделями, сделанными в Европе и Японии. С тех пор компания покупает только японских роботов. "Нам неизвестно о существовании аналогичной продукции американского производства", - говорит Тайлер.



В чем опередилиСША проигрывают битву за рынок передового промышленного оборудования - от станков с ЧПУ до интеллектуальных упаковочных линий и роботов-манипуляторов.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 19.04.2017