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19/04/2017
12:12

Medtronic продаст подразделение медицинских товаров за $6.1 млрд

Medtronic заключила соглашение о продаже бизнеса производства товаров медицинского назначения компании Cardinal Health за $6.1 млрд с оплатой денежными средствами. Об этом сообщает Financial Times.

Medtronic 18 апреля объявила о подготовке продажи питающих трубок и компрессоров для лечения тромбоза глубоких вен, а также подразделение медицинского обслуживания, специализирующееся на производстве раневых повязок, шприцов и других товаров медицинского назначения.

Medtronic избавляется от лишних активов после поглощения ирландской компании Covidien в 2015 году стоимостью $50 млрд.

По словам генерального директора Medtronic Омара Ишрака, из средств, полученных от продажи актива, компания выделит $1 млрд на выкуп своих акций, остальные средства будут использованы для погашения задолженности. Чистый долг компании на текущий момент превышает $29 млрд.

В рамках сделки по продаже медицинского бизнеса Medtronic передаст Cardinal Health 17 из примерно 90 производственных предприятий, суммарная выручка которых за последний год составила $2.4 млрд. Общий объём продаж Medtronic за последний финансовый год, закончившийся в прошлом апреле, составил $28.8 млрд.

В настоящее время крупные компании в отрасли медицинского оборудования, такие как Medtronic, Abbott Laboratories и Johnson & Johnson, пытаются стать более специализированными игроками, чтобы успешно конкурировать с более мелкими и специализированными фирмами, отмечается в сообщении.

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