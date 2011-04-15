АНПП "ТЕМП-АВИА" планирует выплатить дивиденды за 2016 год на 69.264 млн руб.

Совет директоров ПАО "Арзамасское научно-производственное предприятие "ТЕМП-АВИА" принял решение провести 17 мая годовое собрание акционеров. Как говорится в сообщении компании, реестр закроется 25 апреля.



Акционерам предстоит утвердить годовую отчётность, устав и ряд внутренних документов общества в новой редакции, обсудить распределение прибыли и выплату дивидендов за 2016 год, избрать новые составы совета директоров и ревизионной комиссии, утвердить аудитора на 2017 год.



Совет рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов за 2016 год 69.264 млн руб. (15% чистой прибыли по РСБУ), в том числе 23.088 млн руб. - по обыкновенным акциям и 46.176 млн руб. - по привилегированным акциям типа "А" из расчёта 1.097 тыс. руб. на каждую.



Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 5 июня 2017 года.



ПАО "Арзамасское научно-производственное предприятие "ТЕМП-АВИА" (ИНН 5243001887) создано в 1994 году путём преобразования ОКБ "ТЕМП", основанного в 1958 году по решению государственной комиссии Совета министров СССР по авиационной технике. Первоначально предприятие было ориентировано на разработку гироскопических приборов и устройств для летательных аппаратов всех типов. С 1975 года предприятие занималось разработкой систем управления и наведения для пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов и систем управления для космического челнока "Буран".



В настоящее время предприятие участвует в выполнении государственного заказа более чем по 40 темам, в их числе системы управления, блоки траекторного управления, инерциальные измерительные блоки, гиростабилизаторы и системы стабилизации и наведения, датчики первичной информации. Ведётся поставка этой продукции на экспорт.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АНПП "ТЕМП-АВИА" за 2016 год по РСБУ снизилась на 36.72% до 461.759 млн руб. с 729.752 млн руб. годом ранее. Выручка уменьшилась на 3.82% до 3.945 млрд руб. с 4.102 млрд руб., прибыль от продаж - на 30.17% до 706.988 млн руб. с 1.013 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 36.54% до 605.916 млн руб. с 954.854 млн руб.











"AK&M" от 19.04.2017