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19/04/2017
12:06

ФАС отказалась от введения минимальной цены на пиво в России

Федеральная антимонопольная служба отказалась от предложения государственного регулирования цен на пиво, сообщает газета "Известия".

Издание ссылается на новую редакцию проекта итогового доклада ФАС за 2016 год.

В предыдущей версии документа ФАС подчёркивала, что отсутствие минимальной цены является барьером для рынка. Эксперты и производители считают, что установление такого минимума может стать способом "обеления" российской пивной отрасли.

"В пивной отрасли существуют такие барьеры, как отсутствие установленной

государством минимальной цены на пиво и пивной напиток", — говорилось в проекте доклада.

Также в документе назывались и другие барьеры для отрасли — например, увеличение ставки акциза, отсутствие отдельного законодательного регулирования производства, оборота и продажи пивобезалкогольной продукции, рост стоимости импортных ингредиентов и ограничения использования ПЭТ-упаковки.

Однако 18 апреля представители службы заявили "Известиям", что "данные утверждения не являются официальной позицией антимонопольного ведомства", предложив ознакомиться с обновленной версией проекта доклада на сайте ФАС в интернете. На странице службы в сети появился новый проект доклада, в котором уже отсутствовали вышеназванные "барьеры". Таким образом, антимонопольная служба сочла неактуальным установление минимальной цены на пиво.

В Минфин не поступали запросы от отрасли об установлении минимальной розничной цены на пиво, сообщили "Известиям" в пресс-службе ведомства. В Минэкономразвития сказали, что эта "идея требует дополнительного пояснения и проработки".

"AK&M" от 19.04.2017
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