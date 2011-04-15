Д.Хатуов призвал банки и регионы ускорить работу по выдаче льготных кредитов

Первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов призвал банки и регионы ускорить работу по выдаче льготных кредитов. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза России по итогам селекторного совещания с регионами по вопросу реализации механизма льготного кредитования, в котором приняли участие представители профильных департаментов Минсельхоза России, региональных органов управления АПК из СКФО, ЦФО, ЮФО, ПФО, уполномоченных банков и региональных АККОР.



Первый замминистра отметил, что ведомство ведёт ежедневный мониторинг доведения средств государственной поддержки до получателей, оказывает методическую помощь заявителям. "Минсельхоз России держит на строгом контроле вопрос доведения кредитов для малых форм хозяйствования, который является сегодня одним из наших приоритетов", - сообщил Д.Хатуов.



Первый замминистра напомнил, что, Минсельхоз России с 3 февраля рассматривает поступившие реестры потенциальных заемщиков и направляет уполномоченным банкам уведомления о принятом решении по включению их в реестр заёмщиков.



В настоящее время в Минсельхоз России поступили заявки от 2644 сельхозтоваропроизводителей, относящихся к малым формам хозяйствования, на общую сумму 29.16 млрд руб. Из них одобрены 2323 заявки по кредитам на сумму 20.84 млрд руб. (71.5%). Таким образом, в настоящее время выбрана лишь треть лимита, предусмотренного на субсидирование льготных краткосрочных кредитов малых форм хозяйствования.



Кроме того, Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов направлено 1795 заявок на получение льготных кредитов, из которых одобрено Минсельхозом 553 заявки.



В рамках совещания Д.Хатуов озвучил проблемы, которые возникают в процессе реализации механизма льготного кредитования. Одна из них - длительное рассмотрение банками заявок, одобренных Минсельхозом России. Другая проблема - предоставление заемщиками неполного пакета документов на получение господдержки.



Замминистра призвал руководителей региональных органов управления АПК, представителей уполномоченных банков и АККОР ускорить процесс включения малых форм хозяйствования в перечень заемщиков - получателей льготных кредитов.



В ходе совещания также был рассмотрен положительный опыт регионов, которым удалось почти полностью освоить лимиты по малым формам хозяйствования. В их числе Ивановская и Тульская области.



Заместитель министра сельского хозяйства РФ Игорь Кузин сообщил на совещании, что Минсельхозом России подготовлены изменения в проект постановления по льготному кредитованию, в соответствии с которым понятие "малые формы хозяйствования" будет конкретизировано. Теперь к ним будут дополнительно отнесены микро- и малые предприятия.



На совещании было озвучено, что по состоянию на 17 апреля общий объем субсидий, планируемых к перечислению в 2017 году по одобренным заявкам, составляет 17.3 млрд руб. или 81.3%. Из них по краткосрочным кредитам будет выделено 11.51 млрд руб., по инвестиционным - 5.79 млрд руб.



"AK&M" от 19.04.2017