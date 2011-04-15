Tele2 отложила продажу башен на неопределённый срок

Телекоммуникационный оператор Tele2 отказался от идеи продать башенную инфраструктуру, сделка приостановлена на неопределённый срок, рассказал "Ведомостям" человек, интересовавшийся покупкой инфраструктуры оператора.



Это подтвердил собеседник "Ведомостей", близкий к акционерам Tele2.



По словам первого, причина в предстоящем выкупе Ростелекомом контрольной доли в Tele2 - акционеры Tele2 сосредоточены на этой сделке и вопрос с башнями перестал быть актуальным. По словам другого, компания рассматривала несколько предложений, одним из вариантов было объединение инфраструктуры с Вымпелкомом с последующей перепродажей. Но из-за ухода Михаила Слободина из Вымпелкома этот план не претворился в жизнь. Прочие предложения, по словам этого человека, Tele2 не устроили с экономической точки зрения.



Человек, близкий к компании, объясняет, что у Tele2 нет цели продать башни во что бы то ни стало. План выплаты долга, принятый оператором, деньги от продажи башен не учитывает. Поэтому оператор может спокойно дождаться удобного момента и хорошего предложения.



Tele2 - оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Компания работает в 65 регионах и обслуживает 38 миллионов абонентов. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для малого и среднего бизнеса. Акционерами сотового оператора являются группа ВТБ и консорциум инвесторов (им принадлежит 55% акций), а также Ростелеком (45% акций).



Абонентская база компании на 30 июня 2016 года составила 38.9 млн человек, увеличившись на 4.2 млн человек по отношению к предыдущему году. Средний доход на одного абонента (ARPU) составил 221 руб., среднее стоимость минуты (APPM) - 0.61 руб. Количество активных пользователей мобильного интернета составляет 23.8% от абонентской базы, или около 9.3 млн человек.



Выручка Tele2 во II квартале 2016 года по МСФО выросла на 10.3% до 26 млрд руб. с 23.6 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Показатель EBITDA составил 4.3 млрд руб., уменьшившись на 43.4% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года. Объём инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 9.2 млрд руб., увеличившись по сравнению со II кварталом 2015 года на 19.2%. Соотношение CAPEX к выручке составило 35.4%.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"