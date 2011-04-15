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19/04/2017
11:25

Корпорация TH True Milk ищет площадку в Приморье для создания комплекса молочного животноводства

Одна из ведущих молочных компаний Вьетнама, корпорация TH True Milk, осмотрит площадки Приморского края для реализации крупного инвестиционного проекта. Об этом заявил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, сообщается на сайте министерства.

На этой неделе TH True Milk находится с деловым визитом в Приморье.

20 апреля во Владивостоке заместитель министра РФ Александр Крутиков проведёт ряд рабочих совещаний с представителями компании. Встречи посвящены поддержке реализации данного инвестиционного проекта, а также презентации возможностей других регионов Дальнего Востока в сфере молочного животноводства.

Генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов вместе с региональными властями и представителями компании осмотрит площадки, подходящие для создания потенциальной кормовой базы, а также близлежащие свободные площади для строительства животноводческого комплекса.

Отметим, компания TH True Milk специализируется на создании молочных предприятий полного цикла - от производства кормов и выращивания коров до производства и реализации молока. В их производстве используются лучшие мировые породы коров, импортируемые в основном из Израиля.

"AK&M" от 19.04.2017
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