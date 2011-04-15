АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам Темпбанка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 19 апреля 2017 года начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации ПАО МАБ "Темпбанк" (Москва). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Приём заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 19 апреля 2017 года через ПАО "ВТБ 24" и АО "Генбанк", действующие от имени АСВ и за его счёт в качестве банков-агентов.



Каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определённой группе вкладчиков. Распределение по банкам-агентам вкладчиков ПАО МАБ "Темпбанк" произведено в зависимости от места жительства вкладчика.



Для определения своего банка-агента вкладчик может воспользоваться сервисом "Найти свой банк-агент" на официальном сайте Агентства в сети Интернет (раздел "Страховые случаи/"Темпбанк").



Согласно полученному реестру обязательств ПАО МАБ "Темпбанк", за выплатой страхового возмещения на сумму около 9.53 млрд руб. могут обратиться порядка 12.1 тыс. вкладчиков, в том числе около 200 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 16.1 млн руб.



Напомним, что ЦБ РФ с 5 апреля 2017 возложил функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев на Агентство по страхованию вкладов.



В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем. Выплаты вкладчикам Темпбанка начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория. Порядок выплаты страхового возмещения будет определен Агентством по страхованию вкладов.



Темпбанк осуществляет деятельность на рынке банковских услуг с 1989 года.









"AK&M" от 19.04.2017