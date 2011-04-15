Бюджетники будут переводиться на карты "Мир" поэтапно

Законопроект, устанавливающий в том числе сроки перевода клиентов бюджетной сферы на карты "Мир", принят сегодня Государственной Думой во втором чтении.



Как сообщается на сайте ЦБ РФ, граждане, которые станут клиентами бюджетной сферы или пенсионерами после 1 июля 2017 года, сразу будут получать выплаты на карты "Мир". Действующие бюджетники будут переведены на карты национальной платёжной системы до 1 июля 2018 года, а действующие пенсионеры – по мере истечения срока действия карт международных платёжных систем, но не позднее 1 июля 2020 года.



При этом действующий порядок выбора способа получения выплаты будет сохранён. То есть если пенсионер захочет получать пенсию наличными или на счёт в банке, к которому не привязана карта, он сможет получать выплаты таким же образом. Если же он решит получать средства на карту, то ему будет выпущена карта "Мир".



Кроме того, документ закрепляет положение, устанавливающее, что пенсионерам как минимум одна карта "Мир" должна выпускаться бесплатно, без взимания каких-либо комиссий за ее обслуживание и снятие по ней наличных в банкоматах банка-эмитента. Сейчас большинство банков предоставляют карты данной категории граждан на таких же условиях (без комиссии), и очень важно данные условия сохранить.



Устанавливаемый порядок о перечислении на карту "Мир" выплат из бюджета не распространяется на так называемые "разовые" перечисления, то есть налоговые вычеты, единовременные выплаты, выплаты, осуществляемые реже одного раза в год, и ряд других.



Изменения в закон также направлены на расширение сети приёма национального платежного инструмента. Так, принимать карты "Мир" с 1 октября текущего года должны будут торгово-сервисные предприятия, годовой оборот которых составит более 40 млн руб. в год, но с учётом особенностей развития средств телекоммуникаций в регионах. Кроме того, к 1 июля 2017 года все банки должны будут обеспечить приём карт "Мир" в своих банкоматах, а также торговых точках, с которыми у них заключены договоры о приеме карт.



Рассмотрение законопроекта в третьем чтении запланировано на 21 апреля.



"AK&M" от 19.04.2017