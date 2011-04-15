ВТБ24 выплатит вкладчикам "Темпбанка" 8.8 млрд руб.

ВТБ24, действующий от имени Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в качестве банка-агента, 19 апреля 2017 года начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам "Темпбанка". Банк осуществляет выплату возмещения по вкладам (счетам), в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности. Об этом говорится в сообщении банка.



ВТБ24 выплачивает страховое возмещение в следующих городах: Москва, Железнодорожный, Дмитров, Санкт-Петербург, Астрахань, Кострома, Нижний Новгород, Самара, Тольятти, Саратов, Владикавказ, Ставрополь, Казань, Тверь, Орел.



Ожидается, что в ВТБ24 могут обратиться около 11.2 тыс. вкладчиков "Темпбанка", а общий объем выплат составит 8.8 млрд руб.



Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1.4 млн руб.



По банковскому счёту (вкладу) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату введения моратория на удовлетворение требований кредиторов "Темпбанка" — 5 апреля 2017 года.



Если имеются встречные требования банка к вкладчику, их сумма при расчёте страхового возмещения вычитается из суммы счетов (вкладов). При этом погашения встречных требований не происходит.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ Группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



"AK&M" от 19.04.2017