Экономика РФ развивается, вопреки предсказаниям о "катастрофе"

Экономика России развивается, вопреки предсказаниям ряда экспертов о "катастрофе". Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчётом о работе Правительства в 2016 году.



"Сегодня никакие вызовы нас уже не пугают, наоборот, дают стимул развиваться. И эта уверенность в собственных возможностях уже приносит результаты. Ведь наша экономика развивается, несмотря на то что нам всем предсказывали "катастрофу" из разных мест, в том числе из-за океана", - подчеркнул премьер-министр.



"Мы по-новому осознали возможности, существующие в нашей стране. Как и то, что рассчитывать нам приходится только на себя. Нас и санкциями продолжали давить (это уже общее место и, по всей вероятности, очень надолго), и нефть была дешёвой. Всё это осталось, но мы научились использовать ситуацию".





"AK&M" от 19.04.2017