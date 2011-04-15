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19/04/2017
13:47

Экономика РФ развивается, вопреки предсказаниям о "катастрофе"

Экономика России развивается, вопреки предсказаниям ряда экспертов о "катастрофе". Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчётом о работе Правительства в 2016 году.

"Сегодня никакие вызовы нас уже не пугают, наоборот, дают стимул развиваться. И эта уверенность в собственных возможностях уже приносит результаты. Ведь наша экономика развивается, несмотря на то что нам всем предсказывали "катастрофу" из разных мест, в том числе из-за океана", - подчеркнул премьер-министр.

"Мы по-новому осознали возможности, существующие в нашей стране. Как и то, что рассчитывать нам приходится только на себя. Нас и санкциями продолжали давить (это уже общее место и, по всей вероятности, очень надолго), и нефть была дешёвой. Всё это осталось, но мы научились использовать ситуацию".


"AK&M" от 19.04.2017
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