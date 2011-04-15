Рейтинг России может стать инвестиционным до конца года

Россия может вернуться в категорию стран с инвестиционным рейтингом к концу 2017 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчётом о работе Правительства в 2016 году.



"Два крупнейших рейтинговых агентства "большой тройки", я имею в виду Fitch и Moody`s, за последние полгода изменили прогнозы для экономики России с "негативного" на "стабильный". А ещё одно, S&P, подняло его до "позитивного". И уже к концу года Россия может вновь вернуться в категорию стран с инвестиционным рейтингом. А это значит – дополнительные возможности для притока финансов и решения других задач", - сказал Д.Медведев.



В феврале эксперты S&P писали, что суверенный кредитный рейтинг России останется "мусорным" "как минимум в течение года или двух".







"AK&M" от 19.04.2017