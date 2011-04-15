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19/04/2017
14:38

Правительство обсудит с Госдумой вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

Правительство готово обсудить проблему индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчётом о работе Правительства в 2016 году.

"Знаю, что у коллег-депутатов от Коммунистической партии есть вопрос относительно дальнейшей индексации пенсий работающим пенсионерам. Давайте обсудим социальные и экономические последствия этого", - сказал премьер-министр.

Д.Медведев напомнил, что в прошлом году российские власти не смогли проиндексировать пенсии в полном объёме. В этом году пенсии проиндексируют в соответствии с законодательством, подчеркнул Д.Медведев.


"AK&M" от 19.04.2017
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