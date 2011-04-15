Правительство обсудит с Госдумой вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

Правительство готово обсудить проблему индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчётом о работе Правительства в 2016 году.



"Знаю, что у коллег-депутатов от Коммунистической партии есть вопрос относительно дальнейшей индексации пенсий работающим пенсионерам. Давайте обсудим социальные и экономические последствия этого", - сказал премьер-министр.



Д.Медведев напомнил, что в прошлом году российские власти не смогли проиндексировать пенсии в полном объёме. В этом году пенсии проиндексируют в соответствии с законодательством, подчеркнул Д.Медведев.





"AK&M" от 19.04.2017