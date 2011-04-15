Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

19/04/2017
14:48

Д.Медведев пообещал повысить МРОТ до уровня прожиточного минимума

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет выведен на уровень прожиточного минимума в ближайшие несколько лет. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчётом о работе Правительства.

"В прошлом году мы два раза поднимали минимальный размер оплаты труда – до 7.5 тыс. руб. Хотя это тоже было непросто, мне пришлось несколько совещаний на эту тему провести (коллеги знают об этом) и объяснять, почему это нужно сделать. С 1 июля этого года МРОТ поднимется до уровня 7.8 тыс. руб., а в ближайшие несколько лет – до уровня прожиточного минимума работающего. У нас есть все возможности, чтобы это обеспечить", - сказал Д.Медведев.

Также Д.Медведев сообщил, что Правительство контролирует ситуацию по задержкам выплат зарплат в стране "практически в ежедневном режиме". Он отметил, что в 2016 году было выплачено 25 млрд руб. задолженности более чем одному миллиону человек.

"AK&M" от 19.04.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100