Д.Медведев пообещал повысить МРОТ до уровня прожиточного минимума

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет выведен на уровень прожиточного минимума в ближайшие несколько лет. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчётом о работе Правительства.



"В прошлом году мы два раза поднимали минимальный размер оплаты труда – до 7.5 тыс. руб. Хотя это тоже было непросто, мне пришлось несколько совещаний на эту тему провести (коллеги знают об этом) и объяснять, почему это нужно сделать. С 1 июля этого года МРОТ поднимется до уровня 7.8 тыс. руб., а в ближайшие несколько лет – до уровня прожиточного минимума работающего. У нас есть все возможности, чтобы это обеспечить", - сказал Д.Медведев.



Также Д.Медведев сообщил, что Правительство контролирует ситуацию по задержкам выплат зарплат в стране "практически в ежедневном режиме". Он отметил, что в 2016 году было выплачено 25 млрд руб. задолженности более чем одному миллиону человек.



"AK&M" от 19.04.2017