Банк России зарегистрировал допвыпуск акций АвтоВАЗа объёмом 46.25 млрд руб.

Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций ПАО "АвтоВАЗ" объёмом 46.25 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Выпуск, размещаемый по закрытой подписке, включает 9.25 млрд обыкновенных акций номиналом 5 руб. каждая. Цена размещения - 10.3 руб. за акцию. Государственный регистрационный номер - 1-07-00002-A-005D от 17 апреля 2017 года. Потенциальный приобретатель выпуска - компания Alliance Rostec Auto B.V. (Нидерланды).



ПАО "АвтоВАЗ" (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год. Автоконцерн выпускает автомобили семейств Lada Priora, Kalina, Samara, а также "классику". Продажи АвтоВАЗа в 2016 году снизились на 1% до 266.296 тыс. автомобилей LADA в сравнении с 2015 годом, доля на рынке РФ составила 20% (+2.2 п.п.).



Чистый убыток АвтоВАЗа по МСФО в 2016 году уменьшился на 39.3% до 44.8 млрд руб. Выручка увеличилась на 4.8% до 184.9 млрд руб. Операционный убыток группы до обесценения и затрат на реструктуризацию составил 15.6 млрд руб., что на 36.8% меньше, чем в 2015 году (24.7 млрд руб.).



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ПАО "АвтоВАЗ" по РСБУ за 2016 год снизился на 17.96% до 35.467 млрд руб. с 43.233 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 11.45% до 189.974 млрд руб. со 170.452 млрд руб., убыток от продаж уменьшился на 9.66% до 17.726 млрд руб. с 19.621 млрд руб., убыток до налогообложения увеличился на 7.85% до 36.946 млрд руб. с 34.258 млрд руб.











"AK&M" от 19.04.2017