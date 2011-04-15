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19/04/2017
15:06

Д.Медведев прогнозирует, что уровень безработицы в России упадёт ниже 5%

Правительство ожидает, что в этом году уровень безработицы в России упадёт ниже 5%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Госдуме, отчитываясь об итогах работы Правительства.

"Ситуация с безработицей у нас сейчас не такая острая, как была два года назад или в 2009 году. Число безработных, которые состояли на учёте в службе занятости, было меньше в прошлом году, чем количество предлагаемых вакансий. Уровень безработицы составил 5.5%. В этом году мы рассчитываем, что она должна опуститься ниже 5%", - сказал Д.Медведев.

Премьер-министр также пообещал помочь людям, которые потеряли работу, и тем кому грозит увольнение. "Инструменты для этого у нас есть, в том числе законодательные. Хотя их арсенал можно ещё раз посмотреть. Об этом нас спрашивали коллеги из КПРФ", - сказал Д.Медведев.

"AK&M" от 19.04.2017
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