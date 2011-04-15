ЦБ РФ одобрил санацию банка "Пересвет"

Банк России принял решение о начале процедуры финансового оздоровления с применением механизма bail-in в отношении банка "Пересвет".



Процедура bail-in предполагает финансовое оздоровление кредитной организации, прежде всего за счёт средств акционеров и кредиторов.



Более 70 кредиторов банка "Пересвет" на добровольной основе изъявили желание принять участие в финансовом оздоровлении путём конвертации средств, размещённых в банке, в объёме 69.7 млрд руб. в 15-летние субординированные облигации. Проведено 9 собраний владельцев облигаций, на которых приняты решения о реструктуризации 6 из 9 выпусков облигационных займов с одновременным изменением параметров — увеличение срока до 20 лет, уменьшение процентной ставки до 0.51%.



В ходе проведения оценки финансового положения банка "Пересвет" представителями размер дисбаланса между справедливой стоимостью активов и обязательств определен на уровне 103.6 млрд руб. Объём финансирования, необходимого для проведения процедуры финансового оздоровления, выделяемый АСВ за счёт кредита Банка России, составляет 66.7 млрд руб., в том числе на покрытие дисбаланса и поддержание ликвидности банка "Пересвет".



По предложению крупнейших кредиторов Банк "ВБРР" определён в качестве инвестора для участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка "Пересвет".



Планом участия предусмотрена возможность заключения договоров с кредиторами, до настоящего момента не принявшими участия в процедуре конвертации средств в субординированные инструменты Банка. Указанная конвертация может быть осуществлена после 24 апреля 2017 года на условиях, аналогичных условиям проведённого bail-in.



АО АКБ "Пересвет" - универсальный банк, основанный в 1992 году. Основными учредителями являются Русская православная церковь и ТПП РФ. Основной профиль деятельности банка - работа с корпоративными клиентами и малым и средним бизнесом.





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