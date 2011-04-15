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19/04/2017
15:58

Ингосстрах выплатил более 533 млн руб. в связи с гибелью ракеты-носителя "Союз-У"

СПАО "Ингосстрах" выплатило более 533 млн руб. в связи с гибелью ракеты-носителя "Союз-У" и транспортно-грузового корабля "Прогресс МС-04". Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.

1 декабря 2016 года со стартового комплекса космодрома "Байконур" был произведён запуск ракеты-носителя "Союз-У" с транспортным грузовым кораблём "Прогресс МС-04". На 383 секунде запуска произошло нештатное механическое разделение третьей ступени ракеты-носителя и транспортно-грузового корабля и их последующее падение на землю. Как было установлено аварийной комиссией, наиболее вероятной причиной события явились неполадки в работе двигателя третьей ступени ракеты-носителя.

Событие было квалифицировано в качестве страхового случая и произведена выплата перестраховочного возмещения в соответствии с условиями договора перестрахования между Ингосстрахом и ООО СК "ВТБ Страхование".

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 19.04.2017
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