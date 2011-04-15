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19/04/2017
17:11

Инфляция в РФ с 11 по 17 апреля составила 0.1%, с начала года - 1.2%

Инфляция в РФ с 11 по 17 апреля составила 0.1%, с начала года - 1.2%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

За прошедшую неделю цены на свинину выросли на 0.6%, баранину, молоко стерилизованное и сметану - на 0.2-0.3%. Одновременно яйца куриные и крупа гречневая стали дешевле на 0.7%, куры, масло подсолнечное, сахар-песок и пшено - на 0.2-0.5%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1.9%, в том числе на капусту белокочанную - 7.2%, лук - 5.7%, картофель - 5.5%, помидоры - 3.2%, морковь - 3%.

Цены на бензин выросли на 0.1%, на дизельное топливо практически не изменились.


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