Инфляция в РФ с 11 по 17 апреля составила 0.1%, с начала года - 1.2%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За прошедшую неделю цены на свинину выросли на 0.6%, баранину, молоко стерилизованное и сметану - на 0.2-0.3%. Одновременно яйца куриные и крупа гречневая стали дешевле на 0.7%, куры, масло подсолнечное, сахар-песок и пшено - на 0.2-0.5%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1.9%, в том числе на капусту белокочанную - 7.2%, лук - 5.7%, картофель - 5.5%, помидоры - 3.2%, морковь - 3%.



Цены на бензин выросли на 0.1%, на дизельное топливо практически не изменились.





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