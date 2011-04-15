Цены промпроизводителей в РФ в марте снизились на 0.3%

Индекс цен производителей промышленных товаров в РФ в марте снизились на 0.3% в месячном выражении. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За период с начала года индекс цен производителей вырос на 3.8%.



В марте 2017 года цены на сырую нефть и попутный газ снизились на 3.7%. При этом цены на уголь увеличились на 4.7%, на минеральное сырье для химической промышленности и производства минеральных удобрений - на 2.9%, на продукцию добычи и обогащения железных руд - на 2.2%.



В обрабатывающих производствах дешевле стали отдельные виды нефтепродуктов.



В производстве пищевых продуктов на 3.9% снизились цены на крахмалы и крахмалосодержащие продукты, на 2.7% - растительные и животные масла и жиры, на 1.7% - приправы и пряности, на 1.4% - продукцию переработки и консервирования мяса и мясной пищевой продукции, а также продукты мукомольной и крупяной промышленности.



Вместе с тем в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов выросли цены на транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог - на 15.3%, автомобили-тягачи седельные для полуприцепов - на 3.4%, средства автотранспортные грузовые - на 2.6%.







"AK&M" от 19.04.2017