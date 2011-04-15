"Дочка" Alibaba заявила о слиянии с азиатской платежной системой helloPay

Компания Ant Financial, "дочка" онлайн-ретейлера Alibaba, объявила о слиянии с helloPay Group. После ребрендинга платежная платформа helloPay, действующая в Юго-Восточной Азии, получит название Alipay, сообщает PaySpaceMagazine.



Сумма сделки сторонами не раскрывается.

Слияние с helloPay и ребрендинг сервиса является частью курса Alibaba на расширение своего присутствия на рынках. В рамках этого курса компания также договорилась с индонезийской Emtek о разработке совместного сервиса мобильных платежей и объявила о планах инвестировать в филиппинскую платёжную компанию Mint.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"